Cellino: “Anche Tonali in isolamento, è stato a contatto con un positivo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Massimo Cellino, patron del Brescia, ai microfoni del Corriere della Sera ha commentato gli aumenti dei calciatori positivi nel calcio italiano. Queste le parole del presidente delle rondinelle: “La situazione sta diventando peggiore di prima. Nei mesi scorsi abbiamo visto che con attenzione si possono limitare i danni. Adesso con due balli nella discoteca, i calciatori sono tutti infetti. Al Brescia abbiamo un positivo, si è sentito male in vacanza e gli abbiamo fatto fare il tampone. Anche Tonali è in isolamento, non è positivo ma è stato a contatto.” Foto: sito Brescia L'articolo Cellino: “Anche Tonali in isolamento, è stato a contatto con un positivo” ... Leggi su alfredopedulla

