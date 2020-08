BTS “Dynamite” un omaggio a Michael Jackson: in poche ore ascolti record (Di venerdì 21 agosto 2020) I BTS, o meglio i Bangtan Boys, sono una boy band sudcoreana che si è formata nel 2013 a Seul ed è composta da sette membri: Rap Monster, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V e Jungkook. Il loro canale Youtube vanta più di 34,7 milioni di fan, chiamate Army che li seguono da tutto il mondo. Oltre per la loro bravura, sono famosi anche per il loro aspetto visto che amano cambiare e provare look. Nelle loro canzoni affrontano temi come la salute mentale, l’amor proprio, l’ansia scolastica e le situazioni sociali includendo citazioni dalla letteratura, psicologia e filosofia. BTS “Dynamite”: la canzone omaggio a Michael Jackson Il singolo era stato annunciato attraverso una diretta sui social, svelata la data di uscita finalmente oggi “Dynamite” è fuori. La canzone anticipa il nuovo ... Leggi su giornal

SkyTG24 : BTS, il nuovo singolo è 'Dynamite': data di uscita e anteprima - SpotifyItaly : #Army, il #NewMusicFriday più caldo dell'anno è tuo: ascolta ora #BTS_Dynamite e tutte le altre uscite del weekend!… - mtvitalia : #DynamiteToday e tra poco più di una settimana vedremo i BTS esibirsi ai #VMAs ??? #BTS_Dynamite - asialovesbts : RT @BTSItalia_twt: ??| #BTSDynamite MV a 6 ore dall'uscita: ?? 41.943.245 ???? 4,9 M ???? #1 su tendenze ?? - Danyjk11 : RT @BANGTANITA_B1CS: ARMY ci siamo riusciti! A questo comeback ci stiamo davvero superando, e andrà sempre meglio! Siamo fortissimi, contin… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS “Dynamite”