Br-Sisde, un rapporto che non c'è mai stato? (Di venerdì 21 agosto 2020) “Nessun rapporto tra le Brigate Rosse ed il Sisde”. E’ questo il contenuto di un appello sottoscritto recentemente da un gruppo di 23 storici ed esperti sulla storia delle Brigate Rosse. Il documento è stato elaborato dopo la diffusione in rete di alcune notizie inerenti all’ appartamento romano di Via Gradoli 96, dove in pieno sequestro Moro alloggiavano Mario Moretti ( che lo aveva preso in affitto utilizzando il nome di Mario Borghi) e Barbara Balzerani. Per anni si è molto spesso teso ad affermare che fosse controllato dall’allora servizio segreto del ministero dell’ interno, il Sisde, e che le Br avrebbero quindi goduto di una presunta copertura da parte di alcuni apparati dello stato. Nel documento viene fatta ... Leggi su huffingtonpost

