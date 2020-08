Boscaglia: “Palermo squadra top della Sicilia, ecco cosa ci manca. Tutto sul calciomercato, in ritiro ci sarà un problema…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nonostante i numerosi elementi di criticità in seno alla trattativa, l'ipotesi Palermo ha sempre esercitato un fascino irresistibile su Roberto Boscaglia.Le divergenze di vedute con il patron della Virtus Entella sulle linee guida nella gestione del futuro del club ligure, la corte serrata del binomio dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini, il richiamo suggestivo della panchina del "Renzo Barbera" da vivere nel ruolo di protagonista e padrone di casa. Le distanze tra le parti che si assottigliano col trascorrere dei giorni, il Palermo che mette sul piatto un contratto biennale, rimodulando la sua strategia ed alzando sensibilmente la posta, pur di chiudere l'accordo con il tecnico di Gela. La fumata bianca che arriva dopo una negoziazione articolata ed estenuante, Boscaglia che si insedia ... Leggi su mediagol

