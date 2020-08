Alvino sulle maglie: "Il rosso non mi piace e il buon senso prevarrà" (Di venerdì 21 agosto 2020) Tante polemiche per le nuove maglie del Napoli, quelle ufficiose, che hanno fatto il giro del web scatenando la rabbia dei tifosi. Leggi su tuttonapoli

Tante polemiche per le nuove maglie del Napoli, quelle ufficiose, che hanno fatto il giro del web scatenando la rabbia dei tifosi Tante polemiche per le nuove maglie del Napoli, quelle ufficiose, che ...

Alvino: "Nuova maglia Napoli sacra, ho una proposta! La seconda la volete con Qui, Quo e Qua?"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ai microfoni della trasmissione 'Porompomperoperò': "I tifosi del Napoli si interrogano sulla nuova maglietta del ...

Alvino: "Nuova maglia Napoli sacra, ho una proposta! La seconda la volete con Qui, Quo e Qua?"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ai microfoni della trasmissione 'Porompomperoperò': "I tifosi del Napoli si interrogano sulla nuova maglietta del ...