Almanacco del 21-08-2020 ore 07:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) Almanacco del giorno è come dicono quelli della radiovisione Siamo al fine settimana siamo al weekend come dicono tutti noi invece noi venerdì 21 agosto Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio decimo Papa Pio deriva dal latino Imperiale pius designava Chi compie il proprio dovere nel rispettare e onorare gli dei sono nati Oggi Laura Morante Emilio Salgari Usain Bolt e anche i nostri auguri Ma oggi c’è c’è una caterba Ilaria Emanuele Gianni Roberto Gabri e Armando Tantissimi auguri a ciascuno di voi è veramente l’auguriodi una meravigliosa giornata il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 agosto 1911 Vincenzo Perugia ruba la Gioconda del Louvre la nasconde nella sua abitazione di Parigi l’opera verrà recuperata solo due anni dopo il ladro arrestato 21 agosto ... Leggi su romadailynews

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ai microfoni della trasmissione 'Porompomperoperò': "E' arrivato il momento di tornare ad alzare una coppa e vinc ...

Grazie comunque, Fabio. Ma un addio così non lo meritava nessuno

Tanto burrascoso quanto immeritato (per tutti) il divorzio tra Lecce e Fabio Liverani. Il tecnico dei miracoli del terzo millennio giallorosso, cacciato ieri in malo modo dalla dirigenza salentina, va ...

