Wtcr, stagione 2020 al via. Alfa Romeo confermata col team Mulsanne (Di giovedì 20 agosto 2020) Ci sarà un'Alfa Romeo Giulietta Veloce Tcr al via della stagione 2020 del Wtcr - Fia World Touring Car Cup, la serie internazionale di riferimento per il settore delle auto da Turismo. Per il terzo ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@FIA_WTCR, stagione #2020 al via. @alfaromeo confermata con il team #Mulsanne - EstebBeltramino : Wtcr, stagione 2020 al via. Alfa Romeo confermata col team Mulsanne #motori #automobilismo - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: .@FIA_WTCR, stagione #2020 al via. @alfaromeo confermata con il team #Mulsanne - Gazzetta_it : .@FIA_WTCR, stagione #2020 al via. @alfaromeo confermata con il team #Mulsanne - MarcoColletta : Alfa Romeo sembrava totalmente fuori dai giochi del @FIA_WTCR per il 2020, ma il buon @RomeoFerraris ha optato per… -