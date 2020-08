Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 11:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2020 ORE 11.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO SULLA A1 Roma NAPOLI UN VEICOLO FERMO O IN AVARIA TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE INVIATIAMO A PRESTARE MAGGIORE ATTENZIONE ANCHE A CHI PERCORRE LA A12 Roma TARQUINIA. TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA BRUCIA LA SCARPATA LATO STRADA E IL FUMO DELL’INCENDIO POTREBBE RIDURRE LA VISIBILITA’ SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA E Più A SUD IN LOCALITA’ PORTO BADINO RALLENTAMENTI SU TUTTO IL LITORALE RomaNO. SI RALLENTA ... Leggi su romadailynews

