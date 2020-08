USA, richieste sussidi disoccupazione in aumento oltre attese (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – In aumento le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 15 agosto, i “claims” sono risultati pari a 1.106.000 unità, con una crescita di 135.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 971.000 (963.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 925 milioni. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 1.175.750 unità in contrazione di 79.000 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate ... Leggi su quifinanza

buonweekend : Negli Usa oltre un milione di richieste di sussidi alla disoccupazione - GennaroElisa : @treck3cktreck @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Peccato che accettando le richieste di zaia usa di fatto distrutto la nazione - xtbit : Calendario economico: •Stati d'animo risk-off dopo il rilascio del verbale FOMC •CBRT e Norges Bank annunciano le… - Ivic94757448 : RT @giorgio757: @AdryWebber VINCERÀ TRUMP ???? Usa, richieste di disoccupazione mai così basse dall’inizio del Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : USA richieste USA, richieste sussidi disoccupazione in aumento oltre attese Il Messaggero Versamenti fiscali in scadenza, ultima chiamata per evitare sanzioni

Roma - Ultimo appello per i contribuenti che intendono evitare le sanzioni per i pagamenti in ritardo, oggi, 20 agosto, scade infatti il termine per effettuare i versamenti fiscali di luglio, originar ...

Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione +135.000 a 1,106 mln, peggio di stime -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ago - La media delle quattro settimane, un dato piu' stabile, e' diminuita di 79.000 unita' a 1.175.000; la media della settimana precedente e' stata rivi ...

Roma - Ultimo appello per i contribuenti che intendono evitare le sanzioni per i pagamenti in ritardo, oggi, 20 agosto, scade infatti il termine per effettuare i versamenti fiscali di luglio, originar ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ago - La media delle quattro settimane, un dato piu' stabile, e' diminuita di 79.000 unita' a 1.175.000; la media della settimana precedente e' stata rivi ...