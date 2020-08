Treno deragliato a Carnate: riattivata la circolazione (Di giovedì 20 agosto 2020) riattivata alle 06:20 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Milano–Monza–Lecco, interrotta ieri, tra Monza e Calolziocorte, a seguito dell’incidente ad un convoglio di Trenord. Al momento è operativo un solo binario nella stazione di Carnate. Le attività di rimozione del Treno, parzialmente concluse, hanno consentito ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di verificare l’integrità dell’infrastruttura e quindi di ripristinare la circolazione. Prosegue, a cura dell’impresa ferroviaria, la riprogrammazione dell’offerta commerciale e il servizio sostitutivo con bus nella tratta Carnate-Paderno.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

