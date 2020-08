Spray al peperoncino negli occhi e pugni in faccia: 24enne rapinato in centro a Milano (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo hanno aggredito in due. E gli hanno portato via tutto quello che aveva. Un ragazzo di 24 anni, un giovane del Gambia, ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato mercoledì sera mentre si ... Leggi su milanotoday

Lo hanno aggredito in due. E gli hanno portato via tutto quello che aveva. Un ragazzo di 24 anni, un giovane del Gambia, ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato mercoledì sera mentre si tr ...

