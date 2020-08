Siviglia-Inter, Conte: “Orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni, non abbiamo paura degli andalusi” (Di giovedì 20 agosto 2020) L'Inter vuole aggiungere Contenuti alla propria storia per usare un termine alla moda nel campo dei social.I nerazzurri nella serata di venerdì 21 agosto affronteranno in finale di Europa League il Siviglia di Julen Lopetegui che ha conquistato per l'ennesima volta la qualificazione all'atto decisivo della competizione europea. La compagine milanese, dopo un'annata vissuta tra alti e bassi e chiusa al secondo posto in campionato, vuole trionfare per regalare un successo europeo ai suoi tifosi che manca dal celeberrimo triplete. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, Intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Da calciatore ne ho giocate tante, ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricorda solo di quando vinci. Ho vinto ... Leggi su mediagol

