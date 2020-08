Selvaggia Roma, notte di sesso a pagamento. “Che ansia”, dice. Poi mostra i soldi (Di giovedì 20 agosto 2020) Selvaggia Roma farebbe la escort. A dirlo è Eliana Michelazzo che, accusando l’ex amica di averle rubato i vestiti, rivela particolari intimi. Con tanto di prove. Uno screenshoot sembra dare ragione ad Eliana Michelazzo che, forse poco conscia delle conseguenze, ha accusato l’ex amica Selvaggia Roma di fare la escort. In uno scambio di conversazioni … L'articolo Selvaggia Roma, notte di sesso a pagamento. “Che ansia”, dice. Poi mostra i soldi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Novella_2000 : Eliana Michelazzo ci va giù pesante e accusa Selvaggia Roma di averlo fatto a pagamento - Notiziedi_it : Eliana Michelazzo lancia una grave accusa a Selvaggia Roma - youngblood_TK : RT @Mitrucco: Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la… - youngblood_TK : RT @prettywho_: Su ig Eliana Michelazzo che posta gli screen di Selvaggia Roma che si fa pagare per una notte di sesso ?????? - margotsbullock : RT @Mitrucco: Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

Veniamo per un progetto tecnico ma anche di lavoro. Primo obiettivo, creare una struttura societaria solida». Di Donato rischia, Muzzi guida le giovanili ...Eliana Michelazzo torna a puntare il dito contro Selvaggia Roma con un lunghissimo post di sfogo sui social per via di alcune “ciabattine” Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma continuano a scontrarsi vi ...