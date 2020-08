Scuola, è ancora caos totale sulla riapertura. Regioni e sindacati sul piede di guerra (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Il 14 settembre si avvicina ma è caos sul fronte della riapertura delle scuole. Gli italiani non sanno a chi dar retta, visto che il governo e il Comitato tecnico scientifico non riescono a mettersi d’accordo neanche nel dare una versione univoca. A sentire il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ogni decisione finale spetterà all’esecutivo. Ma di fatto a tutt’oggi le famiglie, in apprensione per i figli che dovranno rientrare in aula, non sanno nulla di preciso. Quello che si sa è che la Scuola riaprirà il 14 settembre (anche perché – è la minaccia di Italia Viva – in caso di rinvio, i renziani toglieranno la fiducia al governo); si sa anche che i famigerati banchi monoposto verranno consegnati in colpevole ritardo (dal 7-8 ... Leggi su ilprimatonazionale

