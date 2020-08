Scuola, Azzolina: “Riaprire è una priorità assoluta, nessun rischio” (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – La riapertura delle scuole, fissata ad oggi al 14 settembre, non è a rischio, parola del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Nessun rischio per l’apertura dell’anno scolastico” – ha confermato la titolare del dicastero al Tg 1. “Abbiamo il dovere morale di riaprire è una priorità assoluta del governo. Certamente è una operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata”. “Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e cercato ulteriori spazi affinché gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina” ad un metro di distanza dagli altri. “L’obiettivo è riaprire le scuole il 14 settembre con il massimo livello sicurezza ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - Agenzia_Ansa : #Scuola Arcuri, via il 14 settembre con la massima sicurezza possibile. E' il primo ritorno collettivo alla normal… - Adnkronos : #Scuola, #Azzolina: 'Nessun rischio su riapertura' - Adele2215 : RT @lefrasidiosho: Novità sulla riapertura della #scuola? #Azzolina #mascherina - 70_avelino : RT @fattoquotidiano: Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima sicur… -