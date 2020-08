Sassuolo, Boga positivo al Coronavirus: è asintomatico e in isolamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Brutte notizie in casa Sassuolo: infatti, Jeremie Boga ha contratto il Coronavirus. Lo hanno stabilito gli esami a cui si è sottoposto l'esterno neroverde. Questo il comunicato del club emiliano: "Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti".caption id="attachment 887583" align="alignnone" width="1024" Boga (Getty ... Leggi su itasportpress

SKY – Boga vuole il Napoli, ma il Sassuolo è irremovibile: 40 milioni o non si fa nulla

Il noto esperto di mercato di Sky Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione: “Boga al Napoli è una ...

