Roma, lotta all’abusivismo e al degrado: scatta la multa per 5 venditori ambulanti (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua l’attività di controllo dei Carabinieri, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nell’area del Colosseo. Dopo i controlli dei giorni scorsi che avevano portato a sanzionare 24 cittadini del Bangladesh, molti sorpresi a vendere abusivamente, ai passanti e turisti, alcuni mentre esercitavano illegalmente l’attività di vendita abusiva, cosiddetti saltafila, altre 5 persone, sempre del Bangladesh, sono state sorprese dai Carabinieri nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale nel centro storico capitolino. Ai cinque cittadini stranieri sono state contestate sanzioni per complessivi 25.820,00 euro perché sorpresi intenti alla vendita ambulante abusiva di bottiglie di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, lotta all’abusivismo e al degrado: scatta la multa per 5 venditori ambulanti - Notiziedi_it : Roma, addio a Alessandra Capone: la ballerina-attivista simbolo della lotta al cancro - MoratoAlexandro : RT @laperlaneranera: Roma: massacrato e arrestato Francesco Carbone, presidente di un'associazione che lotta contro la mafia di Stato https… - RoxLory : RT @laperlaneranera: Roma: massacrato e arrestato Francesco Carbone, presidente di un'associazione che lotta contro la mafia di Stato https… - galata_mf : RT @laperlaneranera: Roma: massacrato e arrestato Francesco Carbone, presidente di un'associazione che lotta contro la mafia di Stato https… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta

Il Corriere della Città

E se – Dio non voglia, per il Pd come per il governo – il centrosinistra perdesse la Toscana? Sarebbe una catastrofe, è il commento di tutti i maggiorenti dem, ministri e non. Infatti, tutti gli equil ...E’ il 233° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 133 giorni. Darwin espone la teoria sull’evoluzione: Sui Proceedings della Linnean Society di Londra (la più importante associazi ...