“Rientro prima e faccio il tampone”. Alba Parietti, imprevisto in vacanza: cosa sta succedendo (Di giovedì 20 agosto 2020) Alba Parietti ha scelto di tornare in anticipo in Italia. La showgirl che sta passando una periodo di vacanza a Ibiza dove possiede una casa. Motivo, scoprire il prima possibile qual è il risultato del tampone e se potrà ritornare a viaggiare. Alba Parietti è certa che non lo abbia contratto, visto che è risultata immune dopo il test sierologico. Ma deve farlo ugualmente, rispettando quel protocollo riservato agli italiani che ritornano da paesi a rischio, come appunto la Spagna. Sì, perché dopo una breve sosta nella sua abitazione, volerà alla volta di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, zona sicura, dove non esiste una reale preoccupazione nei confronti del covid-19. Questo non significa che non rispetterà tutte le norme: ... Leggi su caffeinamagazine

RaffaeleFitto : Caos ordinanze in Puglia Prima obbligo #quarantena per pugliesi di rientro da #Grecia #Spagna #Malta, ora ordinanz… - sirgolly : RT @MilaSpicola: - Miti_Vigliero : RT @MilaSpicola: - MilaSpicola : - AAnnamason : per coloro che se lo stessero chiedendo, si sono un croazia e si farò il tampone per il covid. Verrà fatto in croaz… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rientro prima Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera