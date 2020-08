Real Madrid, Zidane: “In futuro mi piacerebbe allenare la Nazionale francese” (Di giovedì 20 agosto 2020) L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto ai microfoni di AFP, rivelando il suo desiderio in qualità di allenatore: “In futuro mi piacerebbe allenare la Nazionale francese. Ne ho già parlato anni fa e vorrei che ciò accada. Con la Francia ho avuto una storia magnifica. La mia esperienza con la Nazionale è stata piena di alti e bassi, ma nel complesso la definirei fantastica“. Leggi su sportface

