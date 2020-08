Pensioni, pagamento anticipato a settembre e ottobre: date e calendario (Di giovedì 20 agosto 2020) pagamento Pensioni. Il pagamento della pensione di settembre sarà anticipato a fine agosto. E’ stata pubblicata una delibera firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Nel documento si legge che il versamento delle Pensioni di settembre sarà anticipato al 26 agosto e quelle di ottobre al 26 settembre. Una decisione presa dal governo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca La data di pagamento dell’assegno pensioni INPS di settembre è dal 27 agosto o dal… - Sabryl31 : @f_chinellato Oh, eppure per tetti delle pensioni, riscossioni retroattive degli esuberi, il pagamento delle tasse… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Le pensioni del mese di agosto 2020 sono accreditate dal 27 luglio per titolari di… - Investireoggi : Pensioni invalidità civile: aumenti e data di pagamento - infoiteconomia : Pagamento pensioni Inps mese di Settembre 2020 in anticipo presso Poste Italiane -