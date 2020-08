Ostia: stacca un cartello per disabili e lo usa come piede di porco per rubare in un parrucchiere (Di giovedì 20 agosto 2020) Non ha esitato a sradicare il cartello per l’assegnazione del posto auto di un disabile, per rubare in un negozio di parrucchiere per uomo ma è stato colto sul fatto dalla Polizia di Stato. I fatti M.A., 35enne romano già noto alle Forze dell’Ordine, nel cuore della notte scorsa ha staccato un palo della segnaletica stradale e l’ha usato per aprire la serranda di un acconciatore di Ostia. La segnalazione del “furto in atto” è giunta al 112 Nue ed in pochi istanti è arrivata sul posto una pattuglia del commissariato di zona, diretto da Eugenio Ferraro; i poliziotti hanno trovato la saracinesca semi-alzata ed il ladro ancora dentro al negozio. Il 35enne, anche se a fatica, ha seguito le indicazioni che gli venivano impartite degli agenti ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

