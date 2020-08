Ondata di calore nel Sannio, l’avviso di Mastella: “Ridurre i rischi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha diramato un avviso con il quale si invitano i cittadini di Benevento a prendere tutte le precauzioni possibili rispetto alla paventata Ondata di calore che dovrebbe investire il Sannio a partire da domani 21 agosto. Nell’avviso si invitano i cittadini a “limitare le esposizioni alle alte temperature”; “facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione” e “ridurre i rischi nelle persone più fragili”. L'articolo Ondata di calore nel Sannio, l’avviso di Mastella: “Ridurre i rischi” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

