Nola, notte di terrore per il sindaco Minieri in vacanza ad Acciaroli (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonotte di terrore per il sindaco di Nola Gaetano Minieri in vacanza ad Acciaroli, nel Cilento, con la famiglia. Due notti fa, l’abitazione del primo cittadino, che si trova all’interno di un parco al centro del piccolo borgo, è stata svaligiata dai ladri. I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione mentre il sindaco e la famiglia erano al letto. I ladri avrebbero portato via soldi in contanti ed alcuni oggetti. Sull’episodio indagano i carabinieri. Pare che nella stessa notte anche altre abitazioni siano state svaligiate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

