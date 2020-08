Nessun focolaio. Ma i casi sono importati, soprattutto da giovani (Di giovedì 20 agosto 2020) C'è chi ha deciso di annullare alcuni eventi in programma a breve e fermarsi provvisoriamente. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Nessun focolaio. Ma i casi sono importati, soprattutto da giovani» #ticino #coronavirus - CaterinaDoglio : RT @TgrRaiTrentino: Coronavirus: 21 nuovi contagi in Alto Adige in 24 ore. Ma nessun focolaio locale. Sono soprattutto rientri dall'estero… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Coronavirus: 21 nuovi contagi in Alto Adige in 24 ore. Ma nessun focolaio locale. Sono soprattutto rientri dall'estero… - TgrRaiTrentino : Coronavirus: 21 nuovi contagi in Alto Adige in 24 ore. Ma nessun focolaio locale. Sono soprattutto rientri dall'est… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun focolaio Capri Covid free: «Nessun focolaio ma pericolo assembramenti agli sbarchi» Il Mattino Migranti, 25 migranti positivi nel centro di accoglienza a Monastir: "Chiediamo la nave quarantena"

Allarme nel centro di prima accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna, a causa dell'emergenza coronavirus. "La cosa più grave è che non si riesca a tenere separati e sotto controllo i pos ...

Coronavirus, in Italia salgono i contagi: 845 casi e 6 morti in un giorno. Positivi triplicati in Veneto, boom in Lombardia e Lazio

Il bollettino Covid di oggi giovedì 20 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 845, le vittime sono 6, con i positivi triplicati in 24 ore in Veneto (+159), la Lombardia c ...

Allarme nel centro di prima accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna, a causa dell'emergenza coronavirus. "La cosa più grave è che non si riesca a tenere separati e sotto controllo i pos ...Il bollettino Covid di oggi giovedì 20 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 845, le vittime sono 6, con i positivi triplicati in 24 ore in Veneto (+159), la Lombardia c ...