La scuola deve riaprire. Questa volta sono gli studenti a chiederlo (Di giovedì 20 agosto 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski Quelli di fine agosto saranno sicuramente giorni molto caldi, ma non per le temperature. Siamo a meno di un mese dalla riapertura delle scuole, fissata per il 14 settembre e regna ancora l’incertezza su quali dovranno essere le misure necessarie da mettere in campo per tutelare la salute di ragazzi, bambini, docenti e collaboratori scolastici. Il governo Conte ha richiesto a diversi livelli un enorme sforzo di cooperazione ma molti temono che l’apertura possa essere a macchia di leopardo o addirittura saltare. Incertezza e preoccupazione iniziano a farsi sentire per oltre 8 milioni di famiglie che puntano l’indice sull’obbligo di utilizzo delle mascherine in classe, sui tempi di consegna dei 2.013.656 banchi monoposto e 435.118 sedute innovative entro i primi giorni di settembre e sulle “Aule Covid”, spazi in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

