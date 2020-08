Inter, caccia alla Coppa (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA - Domani sera a Colonia la finale di Europa League tra Inter e Siviglia . I nerazzurri vogliono riportare a Milano un trofeo che manca dalla Champions League di 10 anni fa ma affrontano una vera ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Inter, caccia alla Coppa VIDEO: I nerazzurri sfidano il Siviglia nella finale di Europa League. Conte punta tutto s… - Giovanni1962RM : RT @BackMassy: Comunque #conte non si licenzia, si fa caccia via. Economicamente molto differente. #inter - BackMassy : Comunque #conte non si licenzia, si fa caccia via. Economicamente molto differente. #inter - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Lukaku-Lautaro, sfida per migliore in finale Siviglia ultimo ostacolo per l'Inter, è caccia al trofeo - AnsaLombardia : Europa League: Lukaku-Lautaro, sfida per migliore in finale. Siviglia ultimo ostacolo per l'Inter, è caccia al trof… -