Handanovic a Sky: «Siamo tranquilli per la finale, nessuna delle due è favorita» (Di giovedì 20 agosto 2020) Samir Handanovic ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia di Inter-Siviglia Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia di Inter-Siviglia. Le sue parole riportate da Fcinternews.it. finale – «Viviamo quest’incontro come gli altri da quando Siamo a Düsseldorf. Stiamo bene, ci sentiamo positivi. Abbiamo consapevolezza del valore della finale, ma nulla di eccessivamente diverso rispetto alle partite precedenti, che abbiamo affrontato col giusto spirito. Ci sentiamo tranquilli». favorita – «Squadra favorita? A mio modo di vedere non c’è n’è una vera e propria sulla carta fra ... Leggi su calcionews24

