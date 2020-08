Filippo Bisciglia, il tuffo nel passato piace molto ai fan (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo articolo . Filippo Bisciglia è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Ma ecco che il conduttore ha postato una foto del passato. Senza alcun dubbio è passato un po’ di tempo dalla conclusione dell’ultima edizione di ‘Temptation Island‘. Il grande protagonista, oltre alle coppie, è stato inevitabilmente il conduttore Filippo Bisciglia, molto bravo nel mettersi … Leggi su youmovies

zazoomblog : Filippo Bisciglia la foto da giovane “sconvolge” i fan: “Sembri uno dei Take That” - #Filippo #Bisciglia #giovane - blogtivvu : Filippo Bisciglia, foto da giovane sorprende fan: “Sembri uno dei Take That” - LaMammaN1 : - zazoomblog : Filippo Bisciglia barba e capelli lunghi: irriconoscibile [FOTO] - #Filippo #Bisciglia #barba #capelli… - litrodinitro : @ashcoltami Ma certo, ma ora per me sei una certezza Gaia : Elena = Filippo Bisciglia : Temptation Island -