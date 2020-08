“Dipendenti positivi”. Focolaio al Billionaire di Briatore: chi è “l'untore” (Di venerdì 21 agosto 2020) Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo sono risultati positivi al coronavirus. E così il locale di Flavio Briatore, che è uno dei più esclusivi della Costa Smeralda in Sardegna, all'improvviso si ritrova ad essere un nuovo Focolaio. Il direttore Roberto Pretto ha immediatamente avvisato camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza: sono tutti in isolamento in attesa di istruzioni dall'unità di crisi sanitaria regionale. Finora sono stati eseguiti pochi tamponi, quindi si teme che il numero dei contagiati possa salire nelle prossime ore: sono più di cento i dipendenti del Billionaire. Ma com'è potuto accadere che un locale così attento nel far rispettare tutte le misure di sicurezza anti-Covid sia finito in questa ... Leggi su liberoquotidiano

