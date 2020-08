D’Agostino a Novella 2000: “La fonte su Belen, De Martino e Marcuzzi? Affidabilissima!” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nonostante qualche settimana di silenzio i rumors sul triangolo Belen Rodriguez, Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi non sembrano placarsi. I tre protagonisti della vicenda hanno tentato di smentire le accuse mosse da Dagospia, certo dell’affidabilità della fonte, ma evidentemente le dichiarazioni del conduttore di Made in Sud e le immagine di famiglia felice della Marcuzzi non hanno convinto. Oggi Roberto D’Agostino è tornato a parlare della situazione e ha ribadito in alcune dichiarazioni fatte a Novella 2000 che la politica del teatrino famigliare scelta dai protagonisti è decisamente poco credibile. I dettagli rivelati su come Belen ha scoperto l’inganno sono talmente precisi che non possono non essere ... Leggi su quotidianpost

