Coronavirus, "pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna" (Di giovedì 20 agosto 2020) La Regione Sardegna è pronta a querelare chi ha parlato o scritto di “Regione focolaio” e “cluster sardi”. L’indiscrezione è stata confermata ad HuffPost da una fonte di primissimo piano, la decisione assunta “per tutelare l’immagine dell’isola, a ristoro del danno che ci stanno causando”. “Il 95% dei contagi è importato, si tratta di casi di importazione o di ritorno, cluster autoctoni non ce ne sono mai stati”, spiegano dalla Regione. Facendo notare che la rappresentazione “assolutamente non reale che si sta dando della situazione” relativa alla diffusione e alla gestione del contagio da Covid-19 ha infastidito non poco il Presidente Christian Solinas, in ragione di una programmazione e un impegno avviati da tempo e ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna' - fanpage : Coronavirus. Pronti alla chiusura #16Agosto - Bettabetta59 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna' - m_selis : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna' - SimoneLaurinho : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pronti Coronavirus, "pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna" L'HuffPost Coronavirus. Terapia intensiva piena al Cotugno, il direttore: “E’ falso, ma siamo pronti”

Nelle ultime ore la voce - poi smentita - di una saturazione della terapia intensiva per coronavirus dell'ospedale Cotugno ha fatto crescere la ...

Migranti, pressing sul Viminale: "Ora riaprite il Cara di Mineo"

È ancora in corso il processo a Catania su presunti favori elettorali effettuati nella gestione del Cara di Mineo, l'ultima udienza era slittata allo scorso aprile ma l'emergenza coronavirus ha blocca ...

Nelle ultime ore la voce - poi smentita - di una saturazione della terapia intensiva per coronavirus dell'ospedale Cotugno ha fatto crescere la ...È ancora in corso il processo a Catania su presunti favori elettorali effettuati nella gestione del Cara di Mineo, l'ultima udienza era slittata allo scorso aprile ma l'emergenza coronavirus ha blocca ...