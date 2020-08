Coronavirus, cinque mesi di ricovero: Cristian Persico muore a 34 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Un’altra morte incredibile avvenuta in Italia a causa del Coronavirus con la scomparsa di Cristian Persico dopo cinque mesi di ricovero Il Coronavirus è sempre molto presente sul territorio italiano con un aumento di casi positivi davvero importante negli ultimi giorni. E così c’è da registrare, purtroppo, un’altra scomparsa dopo cinque mesi di ricovero di … Leggi su viagginews

fanpage : Cristian era ricoverato in ospedale dal 20 marzo - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia cinque giovani ricoverati in gravi condizioni - antonel52837259 : RT @dukana2: Addio a #Cristian, il 34enne di #Bergamo è morto dopo 5 mesi di lotta contro il #Covid19...#TornateLiberi con #Zangrillo nell… - BCarazzolo : RT @fanpage: Cristian era ricoverato in ospedale dal 20 marzo - BupaMichele : RT @dukana2: Addio a #Cristian, il 34enne di #Bergamo è morto dopo 5 mesi di lotta contro il #Covid19...#TornateLiberi con #Zangrillo nell… -