Calciomercato Roma, sirene inglesi per Florenzi: piace all’Everton (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Roma, sirene inglesi per Florenzi: piace all’Everton, la trattativa può chiudersi intorno ai 12 milioni di euro Alessandro Florenzi è uno dei candidati per poter lasciare la Roma nelle prossime settimane. L’esterno giallorosso – reduce dal prestito col Valencia – è tornato a Trigoria, ma ancora non ha disfatto le valigie. Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, il calciatore azzurro può lasciare definitivamente Roma: Ancelotti continua a seguirlo e un’esperienza in Premier League potrebbe rilanciarlo anche in chiave nazionale. La trattativa può chiudersi intorno ai 10-12 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

