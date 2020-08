Calciomercato Benevento, UFFICIALE l’arrivo di Ionita (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo Kamil Glik arriva un altro acquisto per il neopromosso Benevento. È UFFICIALE, infatti, il trasferimento di Artur Ionita alla corte di Pippo Inzaghi. Il centrocampista moldavo, classe 1990, si trasferisce in giallorosso dopo 132 presenze e 6 gol con i sardi. Di seguito il comunicato UFFICIALE. “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita. Il centrocampista moldavo ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023. Il giocatore Artur Ionita, natio di Chisinau, arriva nel Sannio dopo le ultime quattro stagioni alla corte della società sarda (132/6). Approdato in Italia all’Hellas Verona dagli ... Leggi su calcioweb.eu

Il moldavo, dunque, resta in Serie A ed al Fantacalcio dopo aver salutato Cagliari, dove ha militato nelle ultime quattro stagioni mettendo a segno 6 gol in 132 presenze in campionato con la casacca d ...

TORINO. «Sfidare il Toro sarà emozionante». Ecco le prime parole di Kamil Glik al suo rientro in Italia, riportato nel nostro campionato dal neo promosso Benevento dopo l'avventura al Monaco. «Non dim ...

