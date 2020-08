Buon compleanno Don Backy, Laura Morante, Usain Bolt… (Di venerdì 21 agosto 2020) Buon compleanno Don Backy, Laura Morante, Usain Bolt… …Fernanda Contri, Giancarlo Guardabassi, Enrico Maria Papes, Lino Capolicchio, Barbara Scaramucci, Paolo Vidoz, Giuseppe Bellusci, Matteo Gentili, Andrea de Nicolao… Oggi 21 agosto compiono gli anni: Marco Borrini, ex calciatore; Alfonso Marotta, ex pentatleta; Peppino Aldrovandi, politico; Bruno Orsini, politico; Alberto Basso, musicologo; Massimo Corsale, saggista, sociologo, scrittore; Fernanda Contri, giurista, magistrata, politica; Gastone Tellini, ex calciatore; Romano Rizzato, pittore, illustratore; Maria Teresa Vianello, attrice; Giancarlo Guardabassi, dj, cantante, paroliere; Don Backy (Aldo Caponi), cantautore, attore, scrittore, pittore; Adriano Prosperi, storico, giornalista; ... Leggi su romadailynews

VEVO_IT : Buon compleanno @ddlovato! ???? Festeggiamo riguardandoci i video dei suoi più grandi successi ? ??… - juventusfc : Quante esultanze insieme ?? Buon compleanno, Mitra @Ale_Matri ???? - team_world : Buon compleanno @LittleMix ???? Qual è il vostro ricordo più bello di questi 9 bellissimi anni? #9YearsOfLittleMix - CCanadese : RT @CCanadese: I nostri migliori auguri a Madeleine! - velosodiego : @Dami92Damiano Buon compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Giovanni Lembo! SettimanaSport.com Il buongiorno e l’oroscopo di oggi

Il buongiorno ai lettori lo porge Fabio Angeloni, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici. L’Ariete controlla la firma e si abbraccia con lo sposa e la sposa. L ...

Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ stata un’estate con alti e bassi ma…”, parole da brividi

Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ stata un’estate con alti e bassi ma…”, parole da brividi, ecco il post della cantante su Instagram. Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ ...

Il buongiorno ai lettori lo porge Fabio Angeloni, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici. L’Ariete controlla la firma e si abbraccia con lo sposa e la sposa. L ...Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ stata un’estate con alti e bassi ma…”, parole da brividi, ecco il post della cantante su Instagram. Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ ...