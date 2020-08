Boniek solidale con Ilicic: “Non esce di casa da un mese e non ha fame. Ti siamo vicini” (Di giovedì 20 agosto 2020) Josip Ilicic sta destando molta preoccupazione tra gli appassionati di calcio, non solo tifosi dell'Atalanta. Lo sloveno, a seguito del lockdown per il coronavirus, non è tornato ad essere se stesso obbligando la società ad escluderlo dal cammino in campionato e in Champions League. Una scelta dovuta al suo stato psico-fisico legato, probabilmente, alla depressione. Tanti i messaggi arrivati per l'attaccante che, fino a prima dell'emergenza pandemica, era stato senza dubbio tra i migliori della Serie A e della Dea. Anche Zbigniew Boniek, numero uno della Federcalcio polacca, e molto vicino al calcio italiano, ha voluto dire la sua sulla difficile situazione del calciatore.Il messaggio di Boniek per Iliciccaption id="attachment 284683" align="alignnone" width="620" Boniek (Getty ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Boniek solidale con Ilicic: 'Non esce di casa da un mese e non ha fame. Ti siamo vicini' - -

Ultime Notizie dalla rete : Boniek solidale Boniek solidale con Ilicic: “Non esce di casa da un mese e non ha fame. Ti siamo vicini” ItaSportPress