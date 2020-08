BlackBerry, l’araba fenice: nel 2021 il marchio tornerà con un nuovo smartphone 5G (Di giovedì 20 agosto 2020) BlackBerry non si arrende. Il brand che ha fatto la storia nel mercato della telefonia si prepara all’ennesimo ritorno, questa volta nel 2021. Il 31 agosto infatti scadrà la licenza detenuta da TCL, azienda cinese che detiene i diritti per la produzione e la commercializzazione di smartphone a marchio BlackBerry. Un’operazione che non ha portato i frutti sperati negli ultimi anni e che ha spinto una startup texana, la OnwardMobility, a decidere di rilevare questi diritti al fine di realizzare uno smartphone 5G da immettere sul mercato il prossimo anno. Il punto cardine dell’esperienza del nuovo smartphone BlackBerry sarà, manco a dirlo, la tastiera fisica, così come annunciato alla testata The ... Leggi su ilfattoquotidiano

