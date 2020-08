Bimbo di 3 anni ingoia una moneta che si ferma tra tonsille e laringe: corsa all’ospedale di Cremona (Di giovedì 20 agosto 2020) «I bambini sanno essere velocissimi, basta meno di un attimo». Lo ha sperimentato in prima persona un papà che racconta una storia a lieto fine. È quella di un Bimbo di 3 anni che ingoia accidentalmente una moneta e viene salvato da un intervento d’urgenza degli operatori sanitari all’ospedale di Cremona. Il piccolo giocava tranquillo, sul seggiolone, sotto lo sguardo dei genitori. Fra i giochi, davanti a sé, alcune monete. Le sposta sul ripiano come fossero macchinine. Ma a un certo punto il papà si accorge che all’appello ne manca una. Il Bimbo ingoia la moneta ma non mostra disagio Sul pavimento non c’è e il figlio non dà segni di disagio. Ma il sospetto che l’abbia ... Leggi su secoloditalia

