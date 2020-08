Ansa: positivo al coronavirus un giocatore del Brescia (Di giovedì 20 agosto 2020) Anche un giocatore del Brescia è risultato positivo al coronavirus. Lo fa sapere l’Ansa, secondo cui si tratterebbe di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove nei giorni scorsi è stato in contatto con altri compagni di squadra, che si dovranno sottoporre al tampone nelle prossime ore. Per il momento si attendono ulteriori riscontri e accertamenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Ansa positivo Coronavirus: Cc positivo, caserma Sulcis sanificata e aperta - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: crescono i contagi nel focolaio di Roccamonfina

(ANSA) - CASERTA, 20 AGO - Continuano a crescere i contagi nel Casertano: sono 90 i positivi attuali rispetto ai 74 di 24 ore fa. La situazione maggiormente monitorata è a Roccamonfina, dove il focola ...

Napoli, Petagna positivo al Covid: è asintomatico

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il Napoli, spiegando che il giocatore si è sottoposto agli esami medici prescritti a causa della positività del ...

