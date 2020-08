Alexei Nalvalny è in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny è stato ricoverato all'ospedale di Omsk. La sua portavoce, Kira Yarmish, ha raccontato che mentre erano in viaggio da Tomsk a Mosca, l'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza perché il blogger anticorruzione e il maggior oppositore del Cremlino ha avuto un malore. Secondo la Y Leggi su ilfoglio

