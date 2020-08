Zhang Jindong: “Speriamo che l’Inter in finale ci renda felici” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Zhang Jindong sulla finale di Europa League che vedrà l’Inter affrontare il Siviglia Mancano ormai solo due giorni alla finalissima di Europa League tra Siviglia ed Inter. Il proprietario di Suning Zhang Jindong ha espresso tutta la sua felicità per il raggiungimento di questo obiettivo a PP Sport, la TV di proprietà di Suning. “Le partite dell’Inter sono piene di passione e di entusiasmo. E speriamo tutti che in finale ci renda nuovamente felici” le sue parole. L'articolo Zhang Jindong: “Speriamo che l’Inter in finale ci renda felici” proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

cerquetovic : Grazie Zhang, ora finisce 5-0 siviglia con doppiette di Suso e Banega - 92Interista : RT @MarcoZH10: Zhang Jindong, Chairman dell‘Inter: 'Dalla sede di Suning, c’è tanta passione ed entusiasmo, proprio come per la partita del… - MarcoZH10 : RT @MarcoZH10: Zhang Jindong, Chairman dell‘Inter: 'Dalla sede di Suning, c’è tanta passione ed entusiasmo, proprio come per la partita del… - tende2001 : RT @MarcoZH10: Zhang Jindong, Chairman dell‘Inter: 'Dalla sede di Suning, c’è tanta passione ed entusiasmo, proprio come per la partita del… - danisailor7 : RT @MarcoZH10: Zhang Jindong, Chairman dell‘Inter: 'Dalla sede di Suning, c’è tanta passione ed entusiasmo, proprio come per la partita del… -

