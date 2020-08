Viviana Parisi e Gioele, trovati resti umani: apparterrebbero a un bimbo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato il corpo della madre, Viviana Parisi. Sul posto il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica e i vigili del fuoco del Sapr. Sul posto anche il geologo forense incaricato dalla procura. Gli investigatori sottolineano che per capire se si tratti del piccolo Gioele è necessario aspettare il riconoscimento. È stato un carabiniere in congedo, come si apprende, a trovare i resti di qualcosa nei pressi del traliccio in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi. L’uomo fa parte dei volontari che questa mattina sono ... Leggi su caffeinamagazine

