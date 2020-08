Trucco semplice per ottenere dolci altissimi con una tortiera normale! (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se siete alla ricerca di un Trucco semplice per ottenere una torta altissima e soffice anche con uno stampo classico, siete nel posto giusto! Non avrete bisogno di acquistare altri accessori da cucina! Vi basterà seguire delle poche e semplici regole fondamentali e armarvi di pazienza. Prendete la vostra tortiera, preferibilmente apribile, rivestitela con un foglio di carta apposita ritagliatela, bagnatela e strizzatela. Questa operazione vi permetterà di avere un bordo doppio per altezza e farà in modo che la torta non si muova minimamente, crescendo a dismisura. Inserite tra gli ingredienti, sempre l’amido di mais, e cuocete il vostro dolce in forno, nella parte centrale e a basse temperature: non superate i 160° per permettere una lievitazione lente, ma continua, senza di rischio di ... Leggi su pianetadonne.blog

renwantstosay : @dora_inpoi ma lauro a parte, che dubito si trucchi da solo, secondo me nella vita di tutti i giorni il trucco (int… - HANIA654 : RT @GioChirilly: @ErCina3483 @just_gab_ Se è così semplice farsi belli col trucco come dice il fenomeno sarebbero tutti degli DEI...ma non… - GioChirilly : @ErCina3483 @just_gab_ Se è così semplice farsi belli col trucco come dice il fenomeno sarebbero tutti degli DEI...… - vnastasja : @dearnajwa @esserequi il trucco è davvero semplice, l'app remini, semplicissima da usare perché metti una foto e fa tutto lei hahaha - __emptyspaces : che poi basta farsi una semplice domanda: non vi è mai capitato di assistere ad una scena in cui una ad una ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Trucco semplice WhatsApp, come mentire sulla propria posizione: trucco semplice e veloce Inews24 Barbara D’Urso senza trucco (FOTO), il pubblico approva: “Sei bellissima”

“Sei bellissima”, “Sembri una ragazzina”, “Sei molto più bella al naturale e senza trucco appari più giovane”: sono ... “Che fisico da ragazzina! Semplicemente stupenda!” ?? Dal 13 settembre torna ...

Elodie senza trucco e con le sneakers: in vacanza dice addio a griffe e tacchi

Elodie è una delle grandi protagoniste dell'estate 2020, è in vetta alle classifiche italiane con le hit "Guaranà" e "Ciclone", entrambe candidate a diventare tormentoni, e sembra essere più scatenata ...

“Sei bellissima”, “Sembri una ragazzina”, “Sei molto più bella al naturale e senza trucco appari più giovane”: sono ... “Che fisico da ragazzina! Semplicemente stupenda!” ?? Dal 13 settembre torna ...Elodie è una delle grandi protagoniste dell'estate 2020, è in vetta alle classifiche italiane con le hit "Guaranà" e "Ciclone", entrambe candidate a diventare tormentoni, e sembra essere più scatenata ...