"Sì all'alleanza con M5S, invocare Congresso Pd è ronzio fastidioso". Intervista a Enrico Rossi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sì all’alleanza Pd-M5S alle Regionali per “trasformare un Governo di necessità in un’alleanza strategica”. Enrico Rossi, governatore uscente della Regione Toscana, non ha dubbi sulla linea da tenere in vista di settembre, e anche oltre: “Un colpo a queste elezioni rilancerebbe la destra. Meglio marcare, a livello di proposte di Governo, l’autonomia del Pd”. E boccia in modo netto la prospettiva di Congresso autunnale: “invocare un Congresso astratto mi sembra un ronzio fastidioso finalizzato a giochi di potere interni. Con la crisi economica non è il momento. Va bene discutere ma non scavare una buca sotto i nostri piedi. A meno che ... Leggi su huffingtonpost

marcotravaglio : DOVETE MORIRE Dicevano: i 5Stelle sono totalitari perché comandano Grillo e Casaleggio. Poi Casaleggio morì e Grill… - matteosalvinimi : Applausi all’agente, profondo disprezzo per l’”umano” che ha abbandonato Maggie. Ma come si fa? - AlbertoBagnai : Vedete, io le cose ve le dico: - comedianisdead : RT @ChrisTabbeaux: Potere, Sapere, Bellezza: tre donne ne sono ciascuna la prosopopea con cui un novello Paride, durante un suo anno sabbat… - alicQUACKagain : @stefffanao AVEVANO ROBA DI A BUG'S LIFE (però non avevano il bruco, noi a Bologna abbiamo anche il bruco) -

Ultime Notizie dalla rete : Sì all Tesla contro la app cinese che (s)vende le Model 3 a prezzo di saldo Corriere della Sera Zanardi, S.Raffaele: 'Miglioramenti significativi'

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Alex Zanardi "ha risposto con miglioramenti clinici significativi" dopo "un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio" ...

Dalla S-Pen a Dex, dal 5G alle foto: la prova del Galaxy Note20 Ultra, nuovo smartphone top di Samsung

Pensato per i professionisti, ma anche per creativi e appassionati di videogame, racchiude il meglio della tecnologia oggi disponibile. Senza compromessi, nemmeno nel prezzo: ma chi userà davvero tutt ...

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Alex Zanardi "ha risposto con miglioramenti clinici significativi" dopo "un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio" ...Pensato per i professionisti, ma anche per creativi e appassionati di videogame, racchiude il meglio della tecnologia oggi disponibile. Senza compromessi, nemmeno nel prezzo: ma chi userà davvero tutt ...