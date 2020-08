Ritorno a settembre, il Cts: distanziamento e mascherine in aula (Di mercoledì 19 agosto 2020) La scuola apre le porte il primo settembre, il 14 riprendono le lezioni in presenza: il governo prova ad allontanare le polemiche. Ieri il ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso per accedere ai 70 milioni destinati agli enti locali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strutture da utilizzare per il distanziamento nelle aule. Sarà possibile pagare anche i lavori di adattamento. Il tempo per adeguare gli edifici è molto poco. DUE … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - Destradipopolo : RITORNO A #SCUOLA: MASCHERINE E DISTANZIAMENTO, ORA LE REGOLE CI SONO NUOVI BANCHI IN ARRIVO DALL’8 SETTEMBRE FINO… - LaBtgdelGiallo : RT @Basil_73: Il ritorno di Easy Rawlins ?? #WalterMosley #CharcoalJoe @libribompiani Settembre 2020 #follipergialli @CasaLettori @Conto… - Mustapha1508 : RT @Tg1Raiofficial: #Scuola, le regole per il rientro. #Distanziamento, #mascherine e #igiene. Questi i 3 capisaldi per il ritorno sui banc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno settembre Ritorno a settembre, il Cts: distanziamento e mascherine in aula Il Manifesto Agenzie di viaggio, le vacanze mare di settembre rischiano un crollo del 35%

“Potremo registrare un calo del 30-35% sulle vendite dei viaggi ‘mare’ di settembre e ottobre ... verso un problema – i contagi da ritorno vacanze – in crescita.

Un grande autunno italiano da Tamaro a Magris

- Fermati dalla pandemia, slittati, attesi, gli autori e le autrici italiane si riprendono la scena in autunno. Dal grande ritorno alla narrativa di Susanna Tamaro con un romanzo che si configura com ...

“Potremo registrare un calo del 30-35% sulle vendite dei viaggi ‘mare’ di settembre e ottobre ... verso un problema – i contagi da ritorno vacanze – in crescita.- Fermati dalla pandemia, slittati, attesi, gli autori e le autrici italiane si riprendono la scena in autunno. Dal grande ritorno alla narrativa di Susanna Tamaro con un romanzo che si configura com ...