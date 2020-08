“Resti compatibili”. Gioele, la triste conferma arriva dal magistrato che guida le indagini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alcuni resti umani sono stati trovati questa mattina a Caronia nell’ambito delle ricerche in merito alla sparizione del piccolo Gioele. Il carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello li ha ritrovati e successivamente ha dichiarato alla stampa: “uesto è stato un dono di Dio. L’ho trovato dove gli altri non lo hanno cercato”. Ha riferito inoltre che il ritrovamento è stato fatto precisamente alle ore 10.28 e che il cadavere era “straziato da animali selvatici”. Di Bello aveva subito raccolto l’accorato appello del padre di Gioele. Di Bello era giunto a Caronia già alle 5 di questa mattina e, subito dopo aver individuato i resti, ha allertato i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno subito contattato il magistrato che coordina le indagini, il procuratore di Patti, ... Leggi su caffeinamagazine

MediasetTgcom24 : dj morta, procuratore: 'resti compatibili con età di gioele' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso Viviana #Parisi, pm: 'Resti compatibili con l'età di #Gioele'. Sarà necessario l'esame del Dna per avere la conferma defi… - arcocielo : RT @SkyTG24: Caso Viviana #Parisi, pm: 'Resti compatibili con l'età di #Gioele'. Sarà necessario l'esame del Dna per avere la conferma defi… - SkyTG24 : Caso Viviana #Parisi, pm: 'Resti compatibili con l'età di #Gioele'. Sarà necessario l'esame del Dna per avere la co… - radiostereo103 : Caronia, la conferma del procuratore: “Resti compatibili con età di Gioele” - -

Ultime Notizie dalla rete : “Resti compatibili” App Immuni si può scaricare, test in 4 regioni Corriere della Sera