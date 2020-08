Oggi in tv, tutta la programmazione di mercoledì 19 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) agosto tiene ancora banco e per le nuove puntate televisive bisognerà aspettare settembre, con i nuovi palinsesti che finalmente prenderanno possesso del calendario televisivo. Ecco cosa va in onda questa sera mercoledì 19 agosto 2020. Questa sera in onda sui canali Rai Alle 21:25 su Rai 1 va in onda SuperQuark. Si continua con Un giro in Europa, il documentario naturalistico della BBC. Si comincia con la sopravvivenza di alcune specie messa a rischio dai cambiamenti dell’uomo: tra gli altri lupi rari e linci iberiche. Successivamente si parlerà del DNA degli antichi Romani, ma anche di sistema solare e dei virus degli animali selvatici. Su Rai 2 va in onda il film High Society – Quando gli opposti si attraggono. Aura ed Anabel sono state scambiate alla nascita da due infermiere. Una è cresciuta con una ... Leggi su thesocialpost

