Non mi uccidere, al via le riprese del film: Twilight in Alto Adige (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono appena iniziate le riprese di Non mi uccidere, il film con Alice Pagani e Rocco Fasano che sembra riprendere le atmosfere e i temi di Twilight: ecco la trama e le prime foto. Sono iniziate le riprese in Alto Adige di Non mi uccidere il nuovo film di Andrea De Sica che ha per protagonisti i giovani Mirta e Robin, interpretati da Alice Pagani, reduce dal successo di Baby, e Rocco Fasano, uno dei protagonisti della serie di successo Skam Italia. Un film che dalle prime immagini e dai temi rievoca il fenomeno di Twilight. La trama di Non mi uccidere è incentrata su Mirta, che ama Robin alla follia. Lui le promette che sarà amore eterno. In una notte di luna piena la ... Leggi su movieplayer

