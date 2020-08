Ninja in Fall Guys? Lo streamer offre $200.000 in beneficenza per avere una sua skin (Di mercoledì 19 agosto 2020) La popolarità di Fall Guys sta crescendo giorno dopo giorno, dopo essere esplosa all'improvviso con il suo lancio su PC e PS4 pochi giorni fa. La semplicità e la rapidità del suo gameplay ha incontrato in breve tempo il plauso generale dei giocatori e degli streamer.Ora che Fall Guys è sulla bocca di tutti, sono in tanti i publisher e gli sviluppatori che vogliono stringere accordi commerciali con i responsabili del gioco, per inserire al suo interno una skin o un altro elemento promozionale che possa fornirgli visibilità extra.Gli sviluppatori di Mediatonic lo sanno bene e hanno deciso di "approfittarne", con uno speciale contest: i brand interessati ad avere una propria skin all'interno di Fall ... Leggi su eurogamer

