Naspi volontaria, attenzione non spetta per chi presenta dimissioni senza accordo con i sindacati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Molto scalpore hanno destato le notizie, diffuse nelle scorse settimane, di una possibile Naspi volontaria da corrispondere a chi si dimette dal lavoro. Come sappiamo, infatti, l’indennità di disoccupazione Naspi viene corrisposta solo nel caso che la perdita del lavoro sia involontaria e non dipenda, quindi, dalla volontà del lavoratore. Vediamo cosa prevede quella che è stata definita “Naspi volontaria”. Naspi volontaria, ma esiste? Un lettore ci scrive per chiedere: Salve volevo gentilmente sapere se è vero che se io do le dimissioni in quanto ho un lavoro di 18 ore settimanali e un contratto determinato dal 9 aprile al 10 ottobre 2020 posso fare domanda Naspi ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #NASPI volontaria, attenzione non spetta per chi presenta dimissioni senza accordo con i sindacati… - TheItalianTimes : Ecco come funziona la #naspi volontaria inserita nel #DecretoAgosto -

Ultime Notizie dalla rete : Naspi volontaria Naspi volontaria 2020: cos’è come funziona indennità Decreto Agosto The Italian Times Naspi volontaria 2020: cos’è come funziona indennità Decreto Agosto

Arriva la Naspi volontaria 2020: Con il decreto Agosto il governo ha approvato una serie di misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia italiana, colpita da una profonda crisi da covid-19.

Naspi, ecco come si calcola il tempo spettante di indennità

Alla scadenza del contratto a termine cosa accade? Buongiorno. Volevo una consulenza sulla Naspi posso chiedere a Voi?? Mi sono dimesso volontariamente il 22/2/2020 ma il mio titolare non mi ha ancora ...

Arriva la Naspi volontaria 2020: Con il decreto Agosto il governo ha approvato una serie di misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia italiana, colpita da una profonda crisi da covid-19.Alla scadenza del contratto a termine cosa accade? Buongiorno. Volevo una consulenza sulla Naspi posso chiedere a Voi?? Mi sono dimesso volontariamente il 22/2/2020 ma il mio titolare non mi ha ancora ...